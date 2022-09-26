Эксперт объяснил, почему золото подорожает до $2800 за унцию

Эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин уверен, что на фоне рецессии в ближайшее 1,5-2 года нас ждёт существенный рост цен на золото – до $2800 за унцию. Сейчас оно торгуется на уровне $1639 за унцию.

Он напоминает, что спрос на драгметалл формируется благодаря нескольким источникам. Во-первых, это ювелирная отрасль, на неё приходится около половины совокупного спроса. Во-вторых, это инвестиционный спрос, на него приходится около 40%. Золото скупают мировые центробанки в качестве резервов и международные инвесторы для спекуляций. В-третьих, промышленный спрос, его доля составляет примерно 10%.

По мнению эксперта, когда говорят о прогнозе цен на золото, прежде всего, надо обращать внимание на инвестиционный спрос.

– Это самая важная категория спроса на золото, самая изменчивая, самая влиятельная, которая и определяет его цену, – поясняет эксперт.

Активнее всего в торговлю золотом вовлечены мировые центральные банки, частные банки, которые хотят снизить риски и застраховаться от инфляции, поддержать стабильность и создать определённые резервы.

– Парадокс в том, что оборот торговли золотом существенно превышает физические объёмы имеющегося металла, – обращает внимание эксперт. – Большая часть торговли золотом приходится на внебиржевой рынок в Лондоне, там сконцентрировано почти 2/3 общих объёмов. За год в Лондоне торговый оборот составляет примерно 1,3 млн тонн – это колоссальный объём, если учесть, что за всю историю человечество сумело добыть всего лишь 200 тыс. тонн золота.

Лондонскую внебиржевую торговлю часто критикуют за отсутствие прозрачности, игроки рынка там торгуют напрямую друг с другом, получается, что банки могут зарабатывать за счёт спекуляций, в основе которых небольшой объём физического золота.

В России основная площадка для купли продажи золота – Мосбиржа, минимальный лот для покупки 1 грамм, сделки заключаются в рублях. При этом купленные на Мосбирже металлы в отличии от Лондонской биржи – это реальное золото, а не биржевые фонды и не фьючерс.

Эксперт БКС считает, что на фоне рецессии в ближайшее 1,5-2 года нас ждёт существенный рост цен на золото.

– Ориентир – 2 800$ за унцию. Может быть, даже выше, но единственное очень сложно сказать, когда точно начнётся движение. По серебру, кстати, рост будет ещё сильнее. Рост произойдёт в ближайшие 1,5-2 года и причин несколько. Основная – золото изменит свой статус – с простого commodity (товар – ред.) на резервный, и это будет означать переход на другую форму ценообразования. Сейчас –это затраты плюс, потом же цена будет больше привязана к объёму денежной массы в мире. К тому же в цену золота ещё не вложена инфляция, а стоимость унции идёт вслед за курсом доллара против корзины основных валют, – резюмирует эксперт.