Опять мировой кризис?

На прошедшей неделе федеральная резервная система США ожидаемо повысила ставку на 75 базисных пунктов. Теперь ставка рефинансирования находится в диапазоне 3-3,25% годовых. Это третье повышение подряд, и уже пятое с начала этого года. Ужесточением кредитно-денежной политики ФРС пытается бороться с инфляцией, но пока безуспешно, как знаем, которая разогналась до сорокалетних максимумов. Эксперт БКС Мир инвестиций рассказал, почему для финансового рынка наступают тяжёлые времена.

Американский рынок акций на решение регулятора отреагировал негативно, индексы были отброшены на минимальные уровни этого года.

– Собственно повышением ставки уже никого не удивить, – поясняет эксперт. А вот намерение регулятора и дальше активно повышать проценты – это было чем-то новеньким. Ведь летом никто не верил в 4%, теперь, видимо, ставка рефинансирования будет даже выше. Для облигационного рынка наступают тяжёлые времена. США будут продолжать занимать деньги и вытеснять, таким образом, с рынка корпорации, усложняя бизнесу доступ к рынку капитала.

По словам Максима Шеина, рынок жилья в Америке уже зашатался.

– С ростом ипотечных ставок там может развернуться полномасштабный кризис. Что касается акций, то инвесторы сейчас будут выбирать компании с низкой долговой нагрузкой и стабильными денежными потоками, – резюмирует эксперт.