Зачем ESG малому бизнесу

По словам Юлии Кальвиной, управляющей Иркутским отделением Байкальского банка, главной целью Партнерского дня «Технологии ESG-трансформации для бизнеса» в рамках Байкальского риск-форума было «проинформировать предпринимателей, объяснить, что ESG – это не просто три иностранные буквы, которыми тешатся крупные компании, что это может быть выгодно бизнесу». Увы, многие представители сектора МСБ не спешат «зеленеть». Мы обратились к участникам БРИФ’22 с просьбой ответить на главный вопрос малых и средних компаний: «Зачем это нужно?»

Ярослав Шиллер, исполнительный директор ТС «Слата», «ХлебСоль»:

– Вопрос «Зачем это малому бизнесу?» – не совсем правильный. «Зачем это нужно всем, в том числе малому бизнесу?» – вот верная постановка. Мы все должны заботиться об окружающей среде, в которой живем, обращать внимание на то, что делаем, и принимать решения – каждый на своем уровне. Но начинать, по-моему, надо с воспитания – с детского сада, школы, университетов. И потом уже эти люди сделают «зеленый» бизнес – вначале маленький, а затем и большой.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Байкальского банка:

– Многие из аспектов ESG могут быть полезными для малого бизнеса. Во-первых, это возможность более плотно работать с социальными контактами. Во-вторых, это гранты, субсидии, которые будут развиваться. Сбер тоже движется в сторону зелёного финансирования. В-третьих, многие крупные компании уже сейчас хотят видеть у себя подрядчиков с принципами ESG. Я уверена, сама экономика будет двигать малый бизнес в сторону ESG. Кто первым начнёт – тот получит преимущества. Дорогу осилит идущий.

Теймур Магомедов, директор по развитию ООО «БАЙКАЛ.Центр»:

– ESG-политика – это не какие-то стандарты, которые можно описать и заставить предпринимательское сообщество внедрить их в работу. ESG – это абсолютно новый тип подходов к организации бизнеса: предприниматель должен понимать, как он взаимодействует с социумом, с территорией вокруг, соблюдать баланс интересов экологии, экономики и общества. По своему опыту мы видим, что те бизнес-проекты, которые являются социально ориентированными, эколого ориентированным, «взлетают» наилучшим образом.

Наталья Еремеева, директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь»:

– Во-первых, следование принципам ESG позволит бизнесу выжить, что бы ни происходило в будущем. Во-вторых, экология – это всегда экономия, и тот малый бизнес, который уже включился в эту историю, показывает прекрасные результаты в части электричества, сырья, транспортных издержек. Мир уже изменился, но «сверху» до малого бизнес это не доходит, а прийти к такой идее «изнутри» достаточно сложно. Поэтому такие мероприятия, как это, организованное Сбером, очень полезны, чтобы малый бизнес понимал: ESG – это стратегия будущего, да это уже и сегодняшняя стратегия!