Военком жив – губернатор о состоянии раненного военного комиссара в Усть-Илимске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что военный комиссар, раненный сегодня в результате стрельбы в Усть-Илимске, жив.

– Много дезинформации о состоянии раненого военного комиссара Александра Владимировича Елисеева. Военком жив. Да, в крайне тяжелом состоянии. Но, после операции его показатели постепенно улучшаются. Доктора делают всё возможное, – сообщил глава региона в соцсетях.

Ранения были в грудную клетку, поясничную область, задеты оба легких, уточнил осуществляющий полномочия министра здравоохранения региона Алексей Шелехов.

По словам губернатора, c помощью телемедицины к лечению подключились иркутские специалисты. Кроме того, в ближайшее время бригада медицины катастроф прибудет в Усть-Илимск.