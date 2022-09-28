«Добавить дизайна иркутской мебели и показать стильную Байкальскую Сибирь». Такую задачу ставит перед собой Ассоциация предметного и промышленного дизайна

В Иркутске есть дизайнеры, производители предметов интерьера и есть спрос. При этом картина в магазинах – унылая. Очевидно, проблема в том, что у нас не налажена цепочка дизайнер-производитель-продавец, считают участники Ассоциации предметного и промышленного дизайна. Как изменить эту ситуацию? Может ли Иркутск стать центром промышленного дизайна, а стиль «Байкальская Сибирь» стать узнаваемым во всем мире? Об этом говорили на конференции «Дизайн. Производство. Ритейл», которая состоялась на прошлой неделе в Галерее Реvолюция.

фото А. Федорова

Миссия – поднять эстетический уровень населения

– Я захожу в торговый центр, вижу диваны, шкафы, столы… все это продается, но выглядит откровенно плохо, – поделилась наблюдениями Зульфия Даева, член Союза Дизайнеров и Архитекторов. – Двадцать-тридцать лет назад такая мебель продавалась, потому что другой не было. Но сегодня у нас есть дизайнеры, имена которых известны всему миру, а местные производители владеют современными технологиями и тратят на производство огромные ресурсы. При этом в магазинах мы видим удручающую картину. Налицо проблема взаимодействия. Возможно, сейчас, когда рынок меняется, заграница закрывается, а IKEA уже «захлопнулась», пришла пора поднять и решить этот важный вопрос.

фото А. Федорова

Так появилась идея создания Ассоциации предметного и промышленного дизайна российских регионов.

– Мы подумали, что Иркутская область вполне может стать центром промышленного дизайна России, и позвали людей, которым откликнулась эта идея, – рассказала Зульфия. – Главная цель должна быть глобальной и волнующей: мы хотим развивать промышленный и предметный дизайн не только в Иркутской области, но и в других регионах России, поскольку каждый из них имеет свою специфику. Конечно, не забывая про возрождение исторических традиционных производств. Думаем также о создании новых производств, которые можно будет масштабировать. И, конечно, нам хочется немного поднять эстетический уровень нашего населения. Мне кажется, это миссия любого творца.

фото А. Федорова

Стиль, рожденный в Иркутске

– Все знают, что в дизайне есть стиль прованс, стиль кантри, есть российский стиль, но у нас появился и уникальный иркутский, душевный сибирский стиль, мы называем его «стиль Байкальской Сибири», – говорит ивент-технолог Ксения Пономарева. – Показать миру стильную Байкальскую Сибирь – это еще одна задача нашей Ассоциации.

Ксения Пономарева рассказала, что поиск аутентичного стиля продолжается уже несколько месяцев, но, чтобы двигать эту идею в массы, необходимы усилия гораздо большего числа людей.

– Мы не можем это делать самостоятельно, силами пяти-шести человек. Нас должно быть сто-двести-тысяча специалистов по всей Сибири, – говорит Ксения. – Это должны быть люди, которые непосредственно создают дизайн, создают стиль, комплектуют интерьеры, которые живут здесь и видят изнутри, какая она, наша Сибирь.

фото А. Федорова

В тренде – коллаборация

– Пока рано говорить о том, что завтра мы начнем производить крутые предметы интерьера и наши столы, табуреты, диваны и вазы выйдут на мировой рынок, – говорит Ксения Пономарева. – Нет, мы лишь начинаем делать первые небольшие шаги в этом направлении. Для того, чтобы однажды заявить о себе на мировом рынке, понадобится решить как минимум две больших задачи. Первая – «закольцевать» в регионе производство предметов интерьера так, чтобы здесь можно было заниматься деревообработкой, работать со стеклом, с керамикой, с гальваникой, с металлом. Чтобы дизайнеры могли смело творить и реализовывать здесь свои идеи. Вторая задача – наладить взаимосвязь между дизайнерами, производителями и представителями мебельного ритейла.

Первые шаги в налаживании взаимодействия между ключевыми участниками Ассоциация уже сделала: ее представители изучили тенденции мирового дизайна, проанализировали запросы потребителей и выяснили причины, которые мешают совместной работе местных производителей и дизайнеров.

фото А. Федорова

– Запросы потребителей понятны, – говорит Зульфия Даева, – они хотят дизайн, который будет соответствовать их образу жизни, и удобное приобретение, то есть не готовы ждать заказ по полгода, если только это не эксклюзив. Им нужны хорошее качество и природные материалы, им важно не просто совершить покупку, но испытать при этом эмоции. В работе мировых производителей ярко выражен тренд на коллаборации с дизайнерами при создании новых коллекций. Это было и раньше, но сейчас становится повсеместным, несмотря на то, что у каждого производителя в штате есть свои дизайнеры и технологи.

На встрече с местными производителями выяснилось, что интерес к коллаборациям с дизайнерами невысок.

– Они просто не понимали, что полезного может принести такое сотрудничество, – рассказала Зульфия. – Однако в ходе нашего круглого стола лед тронулся, у производителей появилось понимание, в чем разница между своими дизайнерами и привлеченными, были заданы вопросы о том, как лучше оформить взаимодействие и сколько оно должно стоить, дизайнеров интересовало, как защитить идею от воровства и запустить серийное производство. То есть, общение перешло в практическую плоскость, а значит, мы двигаемся в верном направлении.

Подробную статью о прошедшем мероприятии, комментарии и цитаты самих ярких выступлений спикеров – читайте в ближайшем выпуске Газеты Дело.