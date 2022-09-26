Школы Иркутской области проверят на безопасность из-за теракта в Ижевске

Образовательные учреждения Приангарья проверят на антитеррористическую безопасность после ЧП в Ижевске. Такое распоряжение дал губернатор Игорь Кобзев. Кроме того, власти намерены усилить разъяснительную работу в военкоматах.

Открывая встречу с руководителями фракций Законодательного Собрания и Председателем областного парламента Александром Ведерниковым, глава региона озвучил предложение провести совместно с депутатами заседание антитеррористической комиссии, которая состоится завтра, 27 сентября. Одной из ключевых тем станет усиление мер безопасности в образовательных организациях.

– Такие трагические события, преступления, в результате которых гибнут дети, всегда вызывают шквал эмоций, с которыми трудно совладать. Выражаем соболезнования близким погибших и раненных, нашим коллегам, всем жителям республики Удмуртии с этими невосполнимыми потерями. С нашей стороны мы должны совместно проанализировать работу по усилению антитеррористической защищенности – это и дежурство администраций школ, других учреждений образования, проверка исправности систем оповещения, иных технических средств обеспечения. В этой ситуации надеемся на понимание педагогов и родителей в вопросах максимально возможного взаимодействия и решения текущих вопросов, – сказал Игорь Кобзев.

По поручению главы региона сегодня министр образования Иркутской области Максим Парфенов провел совещание с руководителями органов управления образованием по принятию оперативных мер реагирования в школах и детских садах.

– Сегодня и в Усть-Илимске произошло чрезвычайное происшествие в военном комиссариате. Вопрос по мерам безопасности в военкоматах также будем обсуждать с вами завтра на комиссии. Считаю важным усилить информационно-разъяснительную работу с участием парламентариев. Здесь должно быть четкое единение Правительства региона и депутатского корпуса в сопровождении призванных на частичную мобилизацию, по отработке вопросов, которые их волнуют. В ближайшие дни мы сформируем график работы Правительства в военкоматах области – их всего 24. Там, где есть спорные моменты по мнению жителей нужно индивидуально их разобрать, подкорректировать работу системы военкоматов, – подчеркнул Губернатор.