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Банк Уралсиб предлагает новый вклад «Комфорт» для владельцев премиальных пакетов

Банк Уралсиб предлагает новый срочный вклад «Комфорт» для владельцев пакетов услуг Premium Light, Premium/Premium Sport, Private.  

Минимальная сумма вклада составляет от 1 млн до 10 млн рублей в зависимости от пакета: 1 млн рублей – для владельцев пакета Premium Light, 2 млн рублей – Premium/Premium Sport  и 10 млн рублей – Private. Срок размещения вклада – 91 и 181 дней. Процентная ставка – от 7,2% до 7,5% годовых в зависимости от пакета и срока вклада. Пополнение и расходные операции возможны, автоматическое продление вклада не предусмотрено. Начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на отдельный счет или с причислением к сумме вклада (капитализация). 

Подробную информацию и полные условия по  вкладу «Комфорт» можно получить в  ближайшем отделении банка, по телефону 8-800-250-25-00 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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