Банк «Союз» запустил ипотеку с господдержкой

Банк «Союз» начал выдавать кредиты на приобретение квартиры или дома с участком в рамках государственной программы поддержки. Напомним, государственная программа по субсидированию ипотечной ставки была объявлена президентом России 16 апреля 2020 и направлена на помощь гражданам в покупке жилья и стимулирование строительной отрасли. Она предполагает предоставление ипотечных кредитов населению со ставкой, не превышающей 7% годовых при соблюдении условий программы.

В дополнение к государственным субсидиям Банк «Союз» опустил ставку по программе до 6,9% годовых. Оформить заявку на кредит по сниженной ставке можно до 31 декабря 2022 на сайте банка.

В Банке «Союз» первоначальный взнос в рамках «Госпрограммы-2020» составляет минимум 15% от стоимости жилья, максимальный срок кредитования – 25 лет. Максимальная сумма кредита зависит от места нахождения объекта недвижимости: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области она достигает 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей.

За время работы госпрограмма стала лидером на рынке ипотечного кредитования. Банк «Союз» поддерживает инициативу, направленную на стимулирование строительного сектора экономики и помощь населению, а также предпринимает дополнительные шаги, предлагая кредиты по еще более низкой ставке, чем предусмотрено базовыми условиями. На сайте банка можно ознакомиться с подробностями программы кредитования и подать заявку на ипотеку с господдержкой.