РСХБ: развитие e-commerce лучший способ выхода фермеров на рынок продажи рыбы

В рамках V Международного рыбопромышленного форума руководитель Центра отраслевой экспертизы Росссельхозбанка Андрей Дальнов отметил высокую важность развития аквакультуры для регионов страны.

В рамках панельной дискуссии «Умная аквакультура» представитель Россельхозбанка отметил, что аквакультура становится одним из приоритетов для РХК и обладает отличным потенциалом для развития рыбохозяйственного сегмента в различных регионах России.

«Пока мы видим неравномерность потребления рыбы в разных субъектах страны. Конечно, аквакультура будет активнее всего развиваться в первую очередь там, где для этого есть природные ресурсы, например, в Карелии. При этом у нее отличные перспективы, она позволяет создать географическую диверсификацию производства, необходимые для этого технологии уже есть», - заявил Андрей Дальнов.

Важным фактором для роста индустрии эксперт назвал развитие цифровых площадок для продажи рыбы и морепродуктов. Одной из них стал маркетплейс Своё Родное.

МСП пока уступают крупным холдингам в физической доступности и удобстве покупки. Развитие e-commerce - отличное решение этого аспекта, на цифровых площадках фермерам значительно проще конкурировать с крупным компаниями», - добавил Андрей Дальнов.

Форум проходит в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. В мероприятии принимают участие 10 тысяч человек из 40 стран. Ключевая цель Форума поиск путей для долгосрочного и эффективного использования водных ресурсов с учётом требований по сохранению экологии.

Россельхозбанк генеральный партнёр Форума.