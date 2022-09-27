Так дешево акции ВТБ не стоили никогда

Акции ВТБ в понедельник, 26 сентября, обновили исторический минимум, опустившись до отметки в 0,01519 руб. Капитализация компании опускалась ниже 200 млрд руб. и составляла 196,8 млрд руб. Предыдущий минимум был зафиксирован 29 марта на уровне 0,01622 руб. на акцию.

– С конца февраля второй по размеру банк страны находится в санкционных списках США и Великобритании, а также отключен от системы передачи финансовых сообщений SWIFT, – поясняют эксперты БКС.

Аналитики добавляют, что распродажи на российском рынке проходят широким фронтом. Риски новых санкций, снижение нефтяных котировок, риски увеличения налоговой нагрузки и крепкий рубль продолжают уводить российский рынок все ниже.

Глава банка Андрей Костин в начале сентября сообщил, что ВТБ в июле-августе показал положительный финансовый результат, но в целом за 2022 г. отразит убытки.