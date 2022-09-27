Кто будет платить ипотеку за мобилизованных?

В случае гибели за их кредиты отвечают наследники и поручители.

Согласно законопроекту, уже внесенному в Госдуму, участникам спецоперации предоставят льготный период, в течение которого можно будет приостановить платежи или уменьшить их размер. Еще предполагается, что в случае гибели военнослужащего или получения увечья его обязанности по кредитам будут прекращены, заявили опрошенные РИА Недвижимость юристы.

В настоящее время, по словам юриста АБ Asterisk Степана Хантимирова, мобилизованные граждане должны обслуживать ипотеку. Он отметил, что в стране пока не появлялось нормативных документов, отменяющих эти обязательства. Юрист уточнил, что если трудовой договор с призванным гражданином приостановлен и тот не получает зарплату, а положенные по мобилизации деньги еще не начали поступать, то можно будет обратиться за отсрочкой в банк.