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Приложение VK удалили из App Store

Исчезли из магазина и другие приложения экосистемы: «VK Музыка», «VK Клипы», почта Mail.ru, сообщает РБК.

При переходе по кнопке «Загрузите в App Store» c официального сайта VK магазин приложений выдает оповещение: «Приложение недоступно».

«VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме», – сообщила пресс-служба компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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