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Ярмарка SibWoodExpo пройдёт в Иркутске

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Осенью в иркутском Сибэкспоцентре планируется пик деловых мероприятий. Так, на 18-20 октября запланирована SibWoodExpo, 3-5 ноября –  традиционная Ярмарка недвижимости,  24-26 ноября – туристская ярмарка «Байкалтур».

– Мы сохранили все основные выставки сейчас. Несмотря на трудности в лесопромышленном комплексе будем проводить SibWoodExpo. Впервые за долгие годы она пройдёт в Иркутске, а не в Братске. Спрос на эту выставку есть,  – прокомментировал ситуацию для SIA.RU  и.о. генерального директора «Сибэкспоцентра» Вадим Каретников.

Кроме того, он добавил, что свое участие в Ярмарке недвижимости подтвердили более 15 компаний – как новых, так и давно работающих на рынке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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