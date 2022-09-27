Ярмарка SibWoodExpo пройдёт в Иркутске

Осенью в иркутском Сибэкспоцентре планируется пик деловых мероприятий. Так, на 18-20 октября запланирована SibWoodExpo, 3-5 ноября – традиционная Ярмарка недвижимости, 24-26 ноября – туристская ярмарка «Байкалтур».

– Мы сохранили все основные выставки сейчас. Несмотря на трудности в лесопромышленном комплексе будем проводить SibWoodExpo. Впервые за долгие годы она пройдёт в Иркутске, а не в Братске. Спрос на эту выставку есть, – прокомментировал ситуацию для SIA.RU и.о. генерального директора «Сибэкспоцентра» Вадим Каретников.

Кроме того, он добавил, что свое участие в Ярмарке недвижимости подтвердили более 15 компаний – как новых, так и давно работающих на рынке.