Власти Приангарья готовы дофинансировать из областного бюджета мероприятия по антитеррористической защищенности школ

Дополнительные меры защиты решено провести после ЧП в Удмуртии.

С минуты молчания началось сегодня внеочередное заседание антитеррористической комиссии в Иркутской области. Участники почтили память погибших в вооруженном налете на школу № 88 в Ижевске. От рук стрелка погибло 17 человек, из них 11 детей. Еще 14 школьников и семеро взрослых ранены.

– Мы присоединяемся к соболезнованиям близким погибших и раненых, всем жителям республики Удмуртии с этими невосполнимыми потерями. Вчера же пришла еще одна печальная новость – скончался член Президиума областного Совета ветеранов, бывший секретарь Иркутского обкома КПСС, заместитель председателя Иркутского облисполкома Петр Иванович Мирошников, – сказал во вступительном слове Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На заседании рассматривался вопрос по выработке дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования региона и превентивного реагирования на возможные угрозы. Принято решение до 10 октября провести в внеочередные заседания антитеррористических комиссий муниципальных образований с рассмотрением вопросов защищенности дошкольных, школьный, средних и высших профессиональных учебных заведений.

– Мы готовы дофинансировать из областного бюджета затраты, которые несут муниципальные образования с точки зрения установки физической охраны, кнопок вызова и систем оповещения. Техникумы и колледжи мы также профинансируем. В ходе тренировок в образовательных организациях также до 10 октября должны быть выявлены все недостатки, в том числе по людям, которые сейчас осуществляют физическую охрану, по качеству услуг охранных предприятий, и коллеги из муниципалитетов подготовят свои предложения по усилению мер антитеррористической защищенности, – резюмировал Игорь Кобзев.