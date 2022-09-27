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Учителя и врачи получают отсрочку от частичной мобилизации в Иркутской области

На комиссии такие граждане рассматриваются, но, как правило, получают отсрочку.

 

Об этом во время прямого эфира рассказал заместитель военного комиссара Приангарья Александр Лускань.

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«Призывная комиссия по мобилизации рассматривает эти вопросы и принимает решения, но с той целью, чтобы не срывать процессы, которые не нужно останавливать. То есть мы понимаем, что жизнь на этом не останавливается – обучение, соответственно, педагоги, врачи – лечение будет продолжаться. Они на призывных комиссиях рассматриваются, но получают отсрочку», – говорит Александр Лускань.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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