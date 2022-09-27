Учителя и врачи получают отсрочку от частичной мобилизации в Иркутской области

На комиссии такие граждане рассматриваются, но, как правило, получают отсрочку.

Об этом во время прямого эфира рассказал заместитель военного комиссара Приангарья Александр Лускань.

«Призывная комиссия по мобилизации рассматривает эти вопросы и принимает решения, но с той целью, чтобы не срывать процессы, которые не нужно останавливать. То есть мы понимаем, что жизнь на этом не останавливается – обучение, соответственно, педагоги, врачи – лечение будет продолжаться. Они на призывных комиссиях рассматриваются, но получают отсрочку», – говорит Александр Лускань.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.