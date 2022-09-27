В Иркутске состоялась встреча победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Иркутск сегодня, 27 сентября, прибыл поезд, на котором путешествуют школьники 5-7 классов – победители Всероссийского конкурса «Большая перемена». Маршрут следования Владивосток – Санкт-Петербург. С ребятами встретился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, передают в пресс-службе правительства региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Символично, что ваш визит совпал с юбилеем Иркутской области, который мы отмечается сегодня. Уверен, что вам понравится у нас на гостеприимной иркутской земле! Вас ждут три насыщенных дня. Посетите научные организации и музеи. Познакомитесь с интересными людьми, которые являются гордостью Приангарья. Увидите визитную карточку региона и мировое достояние – глубочайшее чистейшее озеро планеты Байкал, – приветствовал победителей Всероссийского конкурса Игорь Кобзев.

Напомним, с 2020 года в Российской Федерации в рамках национального проекта «Образование» проводится масштабный Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена». Он входит в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей», которую лично курирует Президент России Владимир Путин. От Иркутской области в 2022 году в конкурсе приняли участие свыше 40 тыс. школьников 5-10 классов и около 8 тыс. студентов организаций среднего профессионального образования. По итогам финала конкурса для 5-7 классов более 300 человек стали абсолютными победителями. Подарок для победителей – «Путешествие мечты» на поезде «Большая перемена» с остановками и экскурсиями по пути следования.

На встрече глава региона поздравил двух школьников, которые сегодня отмечают дни рождения. Игорь Кобзев отметил, что среди путешественников – трое победителей «Большой перемены» из Иркутской области. Ребята представляют города Иркутск и Зима, а также Иркутский район.

– Уверен, что в ваших руках, ребята, будущие победы и успехи Приангарья. Вы с честью представили наш регион на федеральном уровне. Мы гордимся вами. В дни пребывания в Иркутской области именно вы станете проводниками и экскурсоводами по родному региону для ваших новых друзей, – сказал губернатор.

– «Большая перемена» и другие проекты для молодежи президентской платформы «Россия – страна возможностей» – уникальные площадки для активных и целеустремленных школьников и студентов испытать свои силы, попробовать себя в проектной деятельности! Это прекрасный старт для дальнейшего развития и самореализации в жизни, – сказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Программа пребывания победителей «Большой перемены» в Иркутске включает в себя встречу с региональной командой Российского движения детей и молодежи, посещение Кругобайкальской железной дороги и крупных научных центров. На встрече школьники смогут обсудить разные вопросы с представителями региона и поделятся своим видением вопросов в различных сферах жизни страны.