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Заместитель военкома Иркутской области рассказал, почему полицейских не мобилизуют

На вопрос о том, почему полицейские и росгвардейцы не подпадают под частичную мобилизацию заместитель военного комиссара Приангарья Александр Лускань во время прямого эфира ответил:

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«Конечно в вопросе где-то присутствует раздраженность некоторая. Но вы представьте, если еще Росгвардию и полицию направить на формирование воинских подразделений, то качество обеспечения общественного порядка значительно уменьшится».

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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