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Получение повестки не означает мобилизацию – заместитель военного комиссара Иркутской области

Как рассказал во время прямого эфира заместитель военного комиссара Приангарья Александр Лускань, сегодня очень многие получили повестки и в связи с этим задают очень много вопросов.

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«Сразу хочу сказать, получение повестки – это обязательство прибыть в военный комиссариат. Это еще не значит, что человек призван по мобилизации. В военном комиссариате с ним будут уже работать, уточнять его состояние здоровья, его социальные аспекты и там [на призывной комиссии по мобилизации] уже будут принимать решение о призыве», – сказал Александр Лускань.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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