Объем закупок на платформе ВТБ «Бизнес Коннект» вырос в 2,5 раза

С начала года объем закупок на торговой платформе ВТБ «Бизнес Коннект» увеличился в 2,5 раза и превысил 3,8 млрд рублей. Сервисом пользуются более 40 тысяч поставщиков из всех регионов России, рассказали SIA.RU в банке.

Количество товаров и услуг на платформе превышает 1 млн позиций. Самые популярные категории среди закупщиков − товары для офиса, мебель, банковская и офисная техника, а также ремонтные работы и транспортное обслуживание.

В этом году на платформе «Бизнес Коннект» появились новые процедуры – закупка среди закрытого аккредитованного пула поставщиков и многолотовая закупка, в рамках которой заказчик приобретает несколько разных лотов товаров или услуг, а поставщики могут подавать отдельную заявку на каждый лот.

«Для нас важно развивать функциональность платформы, так как она помогает предпринимателям из любой точки страны находить покупателей для своих товаров и услуг, а организациям снижать операционные издержки. За счет использования сервиса только за восемь месяцев этого года ВТБ сэкономил более 300 млн рублей, что превышает результат всего 2021 года более чем в два раза. Нововведения и улучшения функционала платформы позволяют проводить через нее больше закупок. Это положительно сказывается как на сроках проведения закупочных процедур, так и на общей экономии банка», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Платформа абсолютно бесплатна для заказчиков и позволяет им проводить закупки без ограничения по суммам. Комиссию платит только поставщик-победитель. Ее размер составляет 1,5% от стоимости выигранной закупки, но не более 30 тыс. рублей (в секции запроса предложений) и 2% − в каталоге.