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Приложения Почты и Облака от Mail‌.ru заблокировали в App Store

Приложения Почты и Облака от Mail‌.ru по-прежнему работают, но больше недоступны в App Store, сообщает пресс-служба Mail.ru, входящая в группу VK.

– Пожалуйста, не удаляйте и не обновляйте приложения – сейчас мы не можем точно сказать, когда их можно будет скачать заново. Мы направили запрос в Apple и делаем все, чтобы вернуть возможность скачивать и обновлять приложения, – говорится в сообщении.

Ранее из App Store удалили приложение VK. Исчезли из магазина и другие приложения экосистемы: «VK Музыка», «VK Клипы», почта Mail.ru, сообщает РБК.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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