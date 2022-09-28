Российский рынок акций пытается восстанавливаться, но о развороте говорить рано

Российский рынок акций торговую сессию во вторник начал с восстановления, но вскоре перешел к снижению, обновив дневной минимум. Однако во второй половине дня индикаторам все же удалось умеренно повыситься.

Отдельные бумаги показали сильный рост, отыграв часть больших потерь предыдущих сессий.

Так, например, бумаги TCS стали лидерами роста, показав +15% за день и отыграв более половины серьезных потерь понедельника.

– Сильная коррекция обусловлена традиционно высокой волатильностью TCS, которая лишь возрастает на фоне дестабилизации всего рынка, – подчеркивают эксперты БКС.

В целом, аналитики добавляют, что движение на российском рынке акций выглядит, как техническая коррекция после провала последних двух недель.

– Отскок может получить развитие, но говорить о развороте мощного нисходящего тренда пока рано, поскольку вызвавшие его факторы остаются актуальными и способны ухудшиться. В первую очередь это большая геополитическая неопределенность, – резюмируют эксперты БКС.