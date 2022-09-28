С января по июль спрос россиян на жилую недвижимость Турции на 223% превысил прошлогодний показатель

По данным консалтинговой компании Knight Frank, по итогам II квартала 2022 года цены на жилую недвижимость в Турции выросли в среднем на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым значительным результатом среди всех исследуемых стран. Турецкие города также демонстрируют высокую положительную динамику стоимости жилья: в Стамбуле она составляет в среднем 185% за год, в Анкаре – 165%, в Измире – 151%.

Согласно данным Института статистики Турции, 4,8% совокупного объема спроса на турецкую жилую недвижимость составляют сделки с иностранными резидентами, 17,3% из которых приходится на россиян – это самый высокий показатель в разрезе гражданства покупателей. За период с января по июль 2022 года россияне приобрели на 223% больше турецкой жилой недвижимости, чем за аналогичный период 2021 года. Наибольшее количество сделок было совершено в июне – 1 887 (+529% в годовой динамике).

По итогам II квартала 2022 года стоимость жилья в Турции в среднем выросла на 160% в годовой динамике. Такой рост обусловлен высоким уровнем инфляции в стране и недостатком ликвидного предложения, вызванным высокой себестоимостью строительства. С учетом инфляции реальный рост цен на недвижимость в среднем составляет 46% за год. Среди городов наибольшее увеличение стоимости жилья продемонстрировали Стамбул (+185% за год), Анкара (+165%) и Измир (+151%).

Согласно данным Института статистики Турции, за период с января по июль 2022 года число сделок по продаже турецкой недвижимости иностранным гражданам на 57% превысило прошлогодний показатель, составив 39 729 сделок – это 4,8% совокупного объема спроса на жилье в Турции. При этом наибольшая доля (17,3%) приходится на россиян, которые за обозначенный период приобрели более 6 877 объектов жилой недвижимости. На втором месте среди иностранцев – граждане Ирана (13,3% или 5 315 сделок), на третьем – Ирака (11% или 4 405 сделок).

Объем спроса на турецкую недвижимость со стороны россиян по итогам января-июля 2022 года увеличился на 223% в годовой динамике: в 2021 году за аналогичный период гражданами России было приобретено 2 124 объекта недвижимости, в 2022 году – 6 877. Наибольшее количество сделок было совершено в июне – 1 887 (+529% в годовой динамике).

Марина Шалаева, региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Russia:

«Самыми популярными городами Турции для покупки высокобюджетной недвижимости среди наших клиентов являются Стамбул и Бодрум – на них пришлось около 85% запросов. Инвесторы предпочитают туристические локации и покупают объекты от застройщика: например, апартаменты под управлением известных отельных операторов, доходность которых составит 5–7%. Основная цель такой покупки – получение гражданства Турции (90% запросов): для этого стоимость жилья должна составлять не менее $400 тыс. Турецкий паспорт позволяет проживать в стране на постоянной основе и дает право подать заявление на бизнес-визу E-2 в США. Оформление гражданства занимает около шести месяцев. Срок окупаемости такой инвестиции составит три года».