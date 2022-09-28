Более миллиона туристов посетили Иркутскую область с начала года

Туристический поток в Иркутской области за 8 месяцев 2022 года составил 1 млн 100 тысяч человек, что превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщил временно замещающий должность руководителя агентства по туризму Иркутской области Денис Ивлев во время пресс-конференции, посвященной Всемирному дню туризма, который отмечают сегодня, 27 сентября.

Это количество туристов в регионе обслуживают 107 туроператоров и более 350 турагентов.

Рассказывая о наиболее популярных туристических направлениях весенне-летнего сезона 2022 года, Денис Ивлев подчеркнул: в последние годы заметно увеличилось число туристов, путешествующих по маршрутам в сложных географических или природно-климатических условиях. Наиболее востребованными в последнее время являются активные туры в окружении живописной природы.

– Так, по информации Прибайкальского национального парка, лидером списка стал маршрут «Север острова Ольхон», по этому маршруту за три летних месяца прошли более 40 тысяч человек. На втором месте Большая байкальская тропа с показателем более 13 тысяч человек, замыкает тройку лидеров Юг острова Ольхон, здесь зафиксировано 8 тысяч путешественников, – уточнил Денис Ивлев.

Он подчеркнул, что в Иркутской области традиционно одними из самых популярных считаются экологический и событийный туризм. Есть хорошая база для развития сельского туризма. В селах и малых городах в этом году планируется провести около 120 мероприятий, притягивающих путешественников. Этот более половины от общего количества мероприятий, включенных в Событийный календарь региона.

Также большой популярностью пользуются культурно-познавательный и научно-популярный туризм, экскурсии на промышленные предприятия; в Иркутской области имеется хорошая база для развития лечебно-оздоровительного туризма: на территории расположены шесть озер с ценными запасами лечебной грязи, выявлены 230 скважин и родников, 25 месторождений лечебных минеральных вод.

Большое внимание уделяется развитию детского туризма.

На сайте регионального агентства был создан раздел, в котором размещена информация о туроператорах, осуществляющих деятельность в сфере детского туризма, представлен раздел с подробным описанием туристических продуктов и экскурсий для детей, реализуемых операторам региона.

В Иркутской области организована работа по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. С 1 июля 2022 года вступил в силу Федеральный закон, регулирующий деятельность экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников», а с 1 сентября 2022-го – ряд подзаконных актов, в том числе о порядке проведения их аттестации. В Иркутской области создана аттестационная комиссия, определены сроки проведения аттестации. По оценке, к 1 июля 2023 года аттестацию в регионе пройдут около 350 человек.