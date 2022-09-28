Форма для отсрочки от частичной мобилизации для ИТ и телеком-специалистов появилась на Госуслугах

Минцифры открыло на Госуслугах сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва по частичной мобилизации сотрудников ИТ и телеком-компаний, рассказало министерство в Телеграм-канале.

Чтобы направить заявление, специалист должен:

Заполнить в кадрах форму-подтверждение от работодателя и подписать УКЭП генерального директора. Обратите внимание, что при редактировании CSV файла в Excel, первые символы в номерах документов, начинающиеся с "0", будут стираться, это нормально, исправлять это не нужно.

Открыть сервис на Госуслугах (пока, во избежание DDoS-атак, услуга доступна только с территории России), проверить данные, которые автоматически подтягиваются из личного кабинета (ФИО, паспорт и т.д.).

Ввести сведения о воинском учете (вид документа, его серию и номер, воинское звание и должность и т.д.).

Указать информацию о высшем образовании (наименования вуза, специальность, серию и номер диплома) из приложения 1 к приказу. Если вы не нашли свою специальность в нем, посмотрите таблицу соответствия специальностей в приложении 2.

Заполнить сведения о работе (ИНН и название организации, трудовые обязанности, обоснование необходимости отсрочки и т.д.).

Прикрепить к заявлению форму-подтверждение, подписанный руководителем организации, и файл открепленной электронной подписи.

Отправить заявку. Минцифры после обработки направит их в Генштаб. Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября.

Подробную инструкцию по заполнению формы и подаче заявления можно прочитать здесь.