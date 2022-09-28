Минэкономики прогнозирует ослабление рубля до 66 к доллару к концу года

Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, следует из прогноза социально-экономического развития на 2023–2025 гг. (документ есть у «Ведомостей»).

В сентябре, согласно базовому сценарию, средний курс составит 61,1 руб., в октябре – 62,7 руб., в ноябре – 64,4 руб., в декабре – 66,2 руб. Таким образом, согласно оценкам Минэка, к концу года по сравнению с сентябрем рубль потеряет к американской валюте около 8%.

В IV квартале курс доллара в среднем ожидается на уровне 64,4 руб., за весь 2022 год – 68,1 руб.

В 2023 г. прогнозируется ослабление национальной валюты до 68,3 руб./$. Курс доллара будет повышаться постепенно. В декабре будут достигнуты пиковые значения в 70,2 руб./$, прогнозирует Минэк. В последующие годы курс ослабнет до 70,9 руб./$ в 2024 г., до 72,2 руб./$ в 2025 г.

Майский прогноз Минэка предполагал, что средний курс доллара в декабре составит 76,4 руб., в IV квартале – 76 руб., в целом за 2022 г. – 76,7 руб.

Рубль резко упал в конце февраля на фоне специальной военной операции на Украине и введения западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 руб., следует из данных Мосбиржи. Для стабилизации ситуации были введены ограничительные меры, которые, в частности, включали обязательную продажу валютной выручки экспортерами, комиссию на покупку валюты на бирже, ограничения по переводам на зарубежные счета.