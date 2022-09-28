178 млн рублей выделено на охрану социальных объектов в Иркутске

На реализацию обеспечения охраны в социальных объектах областного центра в 2022 году из бюджета Иркутска выделено 178,4 млн рублей. Об этом сообщили на внеочередной городской антитеррористической комиссии.

Практические мероприятия пройдут в муниципальных учреждениях общего и дополнительного образования, спортивных организациях и объектах культуры. Кроме того, на наличие физической охраны и исправность тревожных кнопок проверят все 234 учреждения Иркутска.

27 сентября также состоялось заседание антитеррористической комиссии в Иркутской области.

На ней обсудили необходимость разработки дополнительных мер по обеспечению безопасности. До 10 октября во всех городах и населенных пунктах региона пройдут совещания по решению вопросов защищенности детских садов, школьных, средних и высших профессиональных учебных заведений.

Напомним, что 26 сентября в Ижевске произошло вооруженное нападение на школу №88, в результате которого погибло 17 человек, из них – 11 детей. Еще 14 учащихся и 7 взрослых ранено.