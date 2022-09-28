Число ресторанов и баров в России выросло на 3,5% и превысило доковидный уровень

Количество ресторанов и баров в России выросло на 3,5% к допандемийному уровню – до 176 тысяч со 170 тысяч компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Контур.Фокус».

«С начала 2021 года число организаций общепита увеличилось на 8,3%. Рост начался в апреле прошлого года и продолжается до сих пор. По данным на сентябрь 2022 года, на российском рынке зарегистрировано более 176 тыс. компаний. Сегодня наибольшую долю среди них занимают кафе и рестораны – это порядка 85% (около 149 тысяч организаций), оставшуюся часть – бары (9 тыс.) и столовые (17,5 тыс.)», – сообщили аналитики.