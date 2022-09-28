Летом средний размер микрозайма стабилизировался

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2022 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,06 тыс. рублей.

За прошедший месяц данный показатель не изменился (в июле 2022 года – 9,06 тыс. руб.), а по сравнению с апрелем, когда средний чек «займа до зарплаты» немного вырос на фоне экономической неопределенности, даже снизился на 1,1% (в апреле 2022 года – 9,16 тыс. руб.). В целом, можно констатировать, что три летних месяца 2022 года средний чек микрозайма держался на стабильном уровне – 9,03 – 9,06 тыс. руб.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост данного показателя составил 3,2% (в августе 2021 года – 8,78 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2022 года был зафиксирован в:

Москве (11,37 тыс. руб.),

Ростовской обл. (10,09 тыс. руб.),

Московской обл. (10,02 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (9,96 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (9,82 тыс. руб.).

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

Омская обл. (+9,5%),

Тюменская обл. (+6,2%),

Алтайский край (+5,8%),

Волгоградская обл. (+3,1%),

Пермский край (+2,8%).

В свою очередь в некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, снизился, в т.ч. в:

Республике Татарстан (-7,1%),

Ростовской обл. (-3,1%),

Белгородской обл. (-2,6%),

Саратовской обл. (-2,2%),

Краснодарском крае (-1,6%).

«В апреле, на фоне экономической неопределенности средний чек микрозайма немного подрос, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако в последующие месяцы этот показатель снижался, стабилизировавшись в июне-августе на уровне 9 тысяч рублей. Важно отметить, что это происходит на фоне общего восстановления сегмента «займов до зарплаты» и постепенного удовлетворения отложенного спроса со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и банковские кредиты, и микрозаймы».