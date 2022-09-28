Новости

Летом средний размер микрозайма стабилизировался

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2022 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 9,06 тыс. рублей.

За прошедший месяц данный показатель не изменился (в июле 2022 года – 9,06 тыс. руб.), а по сравнению с апрелем, когда средний чек «займа до зарплаты» немного вырос на фоне экономической неопределенности, даже снизился на 1,1% (в апреле 2022 года – 9,16 тыс. руб.). В целом, можно констатировать, что три летних месяца 2022 года средний чек микрозайма держался на стабильном уровне – 9,03 – 9,06 тыс. руб.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост данного показателя составил 3,2% (в августе 2021 года – 8,78 тыс. руб.).

Наибольший средний размер «займа до зарплаты» в августе 2022 года был зафиксирован в:

  • Москве (11,37 тыс. руб.), 
  • Ростовской обл. (10,09 тыс. руб.),
  • Московской обл. (10,02 тыс. руб.),
  • Санкт-Петербурге (9,96 тыс. руб.),
  • Ханты-Мансийском АО (9,82 тыс. руб.).

При этом наибольший рост среднего чека микрозайма в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали:

  • Омская обл. (+9,5%),
  • Тюменская обл. (+6,2%),
  • Алтайский край (+5,8%),
  • Волгоградская обл. (+3,1%),
  • Пермский край (+2,8%).

В свою очередь в некоторых регионах средний размер микрозайма, наоборот, снизился, в т.ч. в:

  • Республике Татарстан (-7,1%),
  • Ростовской обл. (-3,1%),
  • Белгородской обл. (-2,6%),
  • Саратовской обл. (-2,2%),
  • Краснодарском крае (-1,6%).

«В апреле, на фоне экономической неопределенности средний чек микрозайма немного подрос, – комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Однако в последующие месяцы этот показатель снижался, стабилизировавшись в июне-августе на уровне 9 тысяч рублей. Важно отметить, что это происходит на фоне общего восстановления сегмента «займов до зарплаты» и постепенного удовлетворения отложенного спроса со стороны заемщиков. Кроме того, Банк России продолжает активно снижать ключевую ставку, что удешевляет и банковские кредиты, и микрозаймы».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Новые вводные. Реакция иркутского бизнеса на частичную мобилизацию
Дети мобилизованных москвичей смогут бесплатно посещать детские сады
Штаб помощи семьям мобилизованных будет создан в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании