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Вопросы трудовых гарантий для мобилизованных Иркутской области необходимо вынести на межведомственный уровень – Игорь Кобзев

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Темы соблюдения прав участников частичной мобилизации необходимо вести через межведомственное взаимодействие с привлечением государственной инспекции труда в Иркутской области и прокуратуры, сказал губернатор региона Игорь Кобзев.

На встрече с первым заместителем председателя правительства региона Русланом Ситниковым и министром труда и занятости Иркутской области Кириллом Клоковым глава региона отметил, что оперативность информирования в решении возникающих вопросов имеет большое значение.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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