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Сбер поддержал всероссийскую экологическую акцию «Сохраним лес»

Сотрудники Сбербанка в Братске, Тулуне, Тайшете и Нижнеудинске приняли участие в масштабной экологической акции «Сохраним лес». На территориях местных лесничеств с участием волонтеров Сбера было высажено от 2 до 21 тыс. саженцев сосны, рассказали SIA.RU в банке.

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Артур Сальманов, региональный директор Иркутского отделения Сбербанка:

«Сбербанк активно участвует в эко-проектах региона. Мероприятие прошло очень позитивно. Нас научили правильно высаживать саженцы и рассказали о специальном уходе за молодым лесом. Восстановление природного богатства Братской тайги — наша общая задача, зеленая инвестиция в сохранение планеты».

Всероссийская акция «Сохраним лес» — одна из крупнейших экологических инициатив России стартовала в 2019 году и реализуется в рамках национального проекта «Экология». За три года к ней присоединилось 2,5 миллиона участников, которые высадили 150 миллионов деревьев. Цель 2022 года — 70 миллионов саженцев во всех 85 субъектах России. Сбер – генеральный партнер акции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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