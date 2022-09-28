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Мосбиржа планирует запустить торги египетским фунтом

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Московская биржа планирует запуск торгов египетским фунтом, сообщает Frank RG со ссылкой на на презентацию торговой площадки.

Кроме этого, биржа намеревается дать инвесторам возможность торговать другими валютами – армянским драмом, южноафриканским рэндом и узбекским сумом, дирхамом ОАЭ.

В презентации подчеркивается, что китайский юань, который доступен на Мосбирже с 2010 г., набрал популярность лишь в 2022 г.: в августе общий объем торгов юанем достиг 6,9 трлн руб.

Объемы торгов другими «дружественными» валютами также выросли: с начала года по конец августа оборот торгов казахстанским тенге вырос в 58 раз до $115 млн, турецкой лирой — в 18 раз до $73 млн, белорусским рублем — в 196 раз до $39,1 млн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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