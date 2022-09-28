Мосбиржа планирует запустить торги египетским фунтом

Московская биржа планирует запуск торгов египетским фунтом, сообщает Frank RG со ссылкой на на презентацию торговой площадки.



Кроме этого, биржа намеревается дать инвесторам возможность торговать другими валютами – армянским драмом, южноафриканским рэндом и узбекским сумом, дирхамом ОАЭ.



В презентации подчеркивается, что китайский юань, который доступен на Мосбирже с 2010 г., набрал популярность лишь в 2022 г.: в августе общий объем торгов юанем достиг 6,9 трлн руб.



Объемы торгов другими «дружественными» валютами также выросли: с начала года по конец августа оборот торгов казахстанским тенге вырос в 58 раз до $115 млн, турецкой лирой — в 18 раз до $73 млн, белорусским рублем — в 196 раз до $39,1 млн.