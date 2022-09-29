Распродажи на российском рынке закончились, но фактор геополитики остается ключевым

Российский рынок акций в среду закрылся в умеренном плюсе. Индекс МосБиржи повысился на 0,53% до 1963,86 п. Несмотря на геополитический и фискальный негатив, на рынке не наблюдается массовых распродаж, при этом некоторые бумаги пытаются продолжить восстановление. Хотя фактор геополитики остается ключевым негативом для рублевых активов. На его фоне другие драйверы почти полностью утратили актуальность, считают аналитики.

– Многие инвесторы заняли выжидательную позицию на фоне приближения собрания акционеров Газпрома 30 сентября, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах. Положительное решение придаст оптимизм всему рынку– подчеркивают эксперты БКС..

Кроме того, в ближайшие дни могут появиться заявления и решения властей, касающиеся геополитической ситуации.