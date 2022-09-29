Маткапитал на второго ребенка проиндексируют

В 2023 году он составит 780 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой материнский капитал на первого ребенка будет увеличен на 65 тыс. рублей и составит 589,5 тыс. рублей, на второго ребенка – на 85,9 тыс. рублей и составит 779 тыс. рублей. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 млрд рублей», – сказал он.