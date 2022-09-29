Минфин не исключает покупки валюты в 2022 году

Минфин России не исключает возобновления покупки валюты в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу министерства Антона Силуанова. Это будет зависеть от восстановления действующего бюджетного правила.

– Никаких ограничений нет. Я не исключаю, что мы и в этом году сможем выходить на валютный рынок, – сказал министр.

Кроме того, Минфин РФ возобновит покупку валюту в 2023 году в случае дополнительных нефтегазовых поступлений в бюджет. "Если конъюнктура следующего года будет такой, что мы видим дополнительные нефтегазовые поступления, мы будем участвовать, как и прежде, на валютном рынке. Можем и в рублях хранить, но не будет тогда влияния на курсовые соотношения. Нам, конечно, как экспортерам крепкий курс не очень желателен, но и резкие колебания тоже не нужны", - сказал он.