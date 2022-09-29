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АТБ проведёьт совместный вебинар с торговым представительством России в Индии

Азиатско-Тихоокеанский банк продолжает серию вебинаров по ВЭД с участием торговых представителей России в различных странах Азии. В рамках мероприятия участники обсудят текущее состояние экономики Индии и методы выхода российских компаний на индийский рынок. Мероприятие проводится при поддержке Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

11 октября в 10:00 по московскому времени на вебинаре «Россия и Индия: перспективы торгово-экономического сотрудничества и решения для бизнеса» заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива и консультант экономического отдела торгпредства Анастасия Гринева расскажут об особенностях рынка и ведения бизнеса в Индии, а также о механизмах поиска партнеров, покупателей и поставщиков.

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Эльхан Гурбанов, эксперт Азиатско-Тихоокеанского банка, также расскажет слушателям об актуальных решениях для бизнеса в сфере ВЭД.

Азиатско-Тихоокеанский банк является экспертом в сфере ВЭД и только в первой половине 2022 года увеличил количество клиентов по этому направлению в 4,5 раза - до 4 тысяч клиентов. АТБ выступает связующим звеном между импортёрами и экспортёрами и оказывает всестороннюю поддержку бизнесу. Специалисты АТБ по ВЭД знают все потребности бизнеса и помогут найти действенное решение для каждого клиента.

Для участия в вебинаре необходимо заполнить форму для регистрации.

Регистрация бесплатная. Ссылка на трансляцию придет на вашу почту за час до начала мероприятия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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