Команда Примсоцбанка вошла в десятку лучших на беговом марафоне "Мосты Владивостока"

В эту субботу, 24 сентября команда Примсоцбанка приняла участие в Vladivostok International Marathon и заняла 8 место среди 30 корпоративных команд.

Отметим, марафон прошёл во Владивостоке уже в шестой раз. Как и во время прошлых забегов, в этом году были предусмотрены различные дистанции: 5, 10, 21 и 42,2 километра.Те, кто участвовал в марафоне или решился преодолеть его половину, пробежали по двум вантовым мостам: Русскому и Золотому. Участники на более коротких дистанциях преодолели только один мост в центре Владивостока. Первые соревнования начались в 8:00 на острове Русский, где спортсменам предстояло преодолеть 42 километра. В 9:00 и в 9:16 стартовали детский и паралимпийский забег. В 9:30 до финиша побежали участники трех дистанций в 21, 10 и 5 километров.

В состав корпоративной команды Примсоцбанка вошли 19 человек. Двое участников преодолели дистанцию в 42 км, трое – 21 км, еще трое – 10. Остальные пробежали по 5 км.

Как сообщили организаторы, в марафоне приняли участие атлеты из 39 субъектов Российской Федерации: гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Белгородской, Воронежской, Свердловской областей, Краснодарского, Пермского и Хабаровского краёв, Бурятии, Карелии, Крыма, Татарстана и не только. Были участники из других государств – Белоруссии, Кореи, Японии и Германии.