«Реалист банк принял участие в круглом столе международного банковского форума «Банки России - XXI век»

Председатель Правления Реалист Банка Владимир Эльманин принял участие в круглом столе международного банковского форума «Банки России - XXI век».

Обсудили меры поддержки для малого среднего бизнеса через коммерческие банки и внесли следующие предложения:

Увеличить максимальный лимит определения платежеспособности клиента по внутрибанковским методикам до 50 млн рублей

Возобновить программу структурных облигаций для малых и средних банков с целью объемов кредитования МСБ

Увеличить число рейтинговых агентств к присвоению рейтингов, используемых в программах поддержки МСБ

"Очень важно сделать так, чтобы реализация мер поддержки была полезна для развития как малому и среднему бизнесу, так и банкам, обслуживающим этот сегмент", - прокомментировал Владимир Эльманин.