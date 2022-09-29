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«Реалист банк принял участие в круглом столе международного банковского форума «Банки России - XXI век»

Председатель Правления Реалист Банка Владимир Эльманин принял участие в круглом столе международного банковского форума «Банки России - XXI век».

Обсудили меры поддержки для малого среднего бизнеса через коммерческие банки и внесли следующие предложения:

  • Увеличить максимальный лимит определения платежеспособности клиента по внутрибанковским методикам до 50 млн рублей
  • Возобновить программу структурных облигаций для малых и средних банков с целью объемов кредитования МСБ
  • Увеличить число рейтинговых агентств к присвоению рейтингов, используемых в программах поддержки МСБ

"Очень важно сделать так, чтобы реализация мер поддержки была полезна для развития как малому и среднему бизнесу, так и банкам, обслуживающим этот сегмент", - прокомментировал Владимир Эльманин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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