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Примсоцбанк вошёл ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России по версии издательства «Коммерсант»

По состоянию на 1 января 2022 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России. Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсант со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».

В данном рейтинге Примсоцбанк занимает 25 позицию в ТОП самых эффективных банков с показателем 2,18 - отношение прибыли за первое полугодие 2021 года к среднему объему активов в 2021 году (%). И 17 строчку в ТОП самых рентабельных с показателем 8,22 - отношение прибыли за первое полугодие 2021 года к среднему объему капитала в 2021 году (%).

По основным показателям на 1 января 2022 года, в которые входят собственный капитал, темпы прироста активов и чистая прибыль, банк занимает 71 строчку рейтинга и, таким образом, входит в ТОП-100.

Ознакомиться подробнее с исследованием можно по следующим ссылкам:

• Самые рентабельные банки
• Самые эффективные банки
• Основные показатели по состоянию на 1 января 2022 года.
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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