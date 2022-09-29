Примсоцбанк вошёл ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России по версии издательства «Коммерсант»

По состоянию на 1 января 2022 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 самых эффективных и рентабельных банков России. Такие данные опубликовало на своём сайте издательство Коммерсант со ссылкой на рейтинги «Интерфакс-ЦЭА».



В данном рейтинге Примсоцбанк занимает 25 позицию в ТОП самых эффективных банков с показателем 2,18 - отношение прибыли за первое полугодие 2021 года к среднему объему активов в 2021 году (%). И 17 строчку в ТОП самых рентабельных с показателем 8,22 - отношение прибыли за первое полугодие 2021 года к среднему объему капитала в 2021 году (%).



По основным показателям на 1 января 2022 года, в которые входят собственный капитал, темпы прироста активов и чистая прибыль, банк занимает 71 строчку рейтинга и, таким образом, входит в ТОП-100.



Ознакомиться подробнее с исследованием можно по следующим ссылкам:



• Самые рентабельные банки

• Самые эффективные банки

• Основные показатели по состоянию на 1 января 2022 года.

