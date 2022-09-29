10 вопросов о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для участников специальной военной операции. Он дает право получить отсрочку платежей гражданам, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции (СВО) взяли кредит. В каких случаях долг списывается полностью? Могут ли на отсрочку рассчитывать члены семей мобилизованных? Эксперты ответили на наиболее часто задаваемые вопросы.

1. Какие кредиты подпадают под отсрочку?

Ипотека, любой потребительский кредит или микрозайм.

2. Кто имеет право на каникулы?

Закон дает право получить отсрочку платежей гражданам, которые до мобилизации или участия в специальной военной операции (СВО) взяли кредит. Такое же право появится у других участников СВО, в том числе служащих в Вооруженных силах по контракту, в войсках национальной гвардии, в других организациях и органах.

3. Могут ли отсрочкой воспользоваться семьи мобилизованных?

Да, воспользоваться отсрочкой платежей смогут и члены их семей по своим ранее взятым кредитам и займам.

4. На какой срок даётся отсрочка?

Срок кредитных каникул определяет заемщик. Однако он не должен превышать срок военной службы мобилизованного (или срок участия в военной операции для войск нацгвардии) плюс 30 дней. Крайняя дата начала льготного периода — 21 сентября 2022 года.

5. До какого срока можно подать заявление на оформление каникул?

Заявление у кредитора можно подать не позднее 31 декабря 2023 года.

6. Как оформить отсрочку?

Для этого нужно обратиться в банк, микрофинансовую организацию (МФО) или к другому профессиональному кредитору по телефону либо любым способом, который указан в кредитном договоре – например, по обычной или электронной почте. Вместе с обращением за каникулами заемщик может приложить документы, подтверждающие участие в СВО. Если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, банк, МФО или другой кредитор сам запросит их в Министерстве обороны либо другом ведомстве, а также может запросить их у заемщика позднее (в этом случае заёмщик обязан представить документы после окончания участия в СВО).

Если заявление подают члены семьи военнослужащего, то они должны предоставить документ, подтверждающий родство.

Заявление на приостановление взыскания долгов также можно будет подать прямо в военкомате.

7. Как долго принимается решение о каникулах?

Кредитор рассмотрит требование о каникулах в течение 10 дней. Отказать может только в том случае, если не подтвердится, что человек действительно был мобилизован или участвует в СВО. Если человек не получил в течение 15 дней подтверждение или отказ, то кредитные каникулы считаются действительными с момента направления заявления. Банк, МФО или другой кредитор направляет заемщику новый график платежей до завершения кредитных каникул. Пока они продолжаются, кредитор не вправе начислять штрафы за просроченную задолженность, приостанавливается исполнительное производство, если оно уже было начато.

8. Как начисляются проценты во время каникул?

Проценты по долгу продолжают начисляться:

– по потребительским кредитам и займам, а также по кредитным картам – в размере 2/3 от среднерыночного значения полной стоимости кредита, установленного Банком России на дату обращения за каникулами (но не выше изначальной процентной ставки по договору);

– по ипотечным кредитам – по ставке, определенной договором, но так, как если бы заемщик продолжал вносить платежи в полном объеме (то есть с каждым платежным периодом база для начисления процентов уменьшается).

9. Изменится ли срок возврата кредита?

И по ипотеке, и по потребительским кредитам и займам срок возврата автоматически продлевается как минимум на срок каникул так, чтобы после льготного периода размер ежемесячных платежей остался прежним, каким он был до начала каникул.

10. В каких случаях долг списывается полностью?

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также? если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и микрозаймы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.