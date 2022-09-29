Россия может продать долги других стран

Их смогут выкупить неподсанкционные лица, сообщает РБК.

В 2023 году правительство России получит право принимать решения по уступке прав требования к иностранным государствам по их долгам, следует из материалов к проекту бюджета. Эти долги могут быть выкуплены неподсанкционными лицами

В бюджет предложено добавить такой пункт. «Правительство в 2023 году вправе заключать соглашения об уступке прав требования по внешним долговым требованиям Российской Федерации к иностранным государствам и (или) иностранным юридическим лицам».

Уступка прав требований может быть произведена в пользу юридических лиц, ведущих деятельность на территории страны-должника и не подпавших под санкции, следует из материалов. Такое нововведение позволит правительству принимать оперативные решения с целью обеспечения поступлений в федеральный бюджет задолженности иностранных государств перед Россией, отмечается в документах.