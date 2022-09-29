Tele2 дарит новые скидки клиентам из Иркутска

Оператор мобильной связи, расширяет программу лояльности «Больше» и предлагает клиентам 20%-ную скидку на размещение в отеле Baikal View на Ольхоне, рассказали SIA.RU в компании.

Посетить Байкал и его самый крупный остров Ольхон можно в любое время. Но, как отмечают многие туристы, особенно живописно здесь осенью. Учитывая этот факт, оператор совместно с отелем Baikal View предлагают клиентам Tele2 сделать осенний отдых комфортнее и доступнее. До 15 октября абоненты могут получить скидку 20% на проживание в отеле.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно зайти в личный кабинет на сайте оператора или в мобильном приложении «Мой Tele2», выбрать в категории «Путешествия» нужный оффер, получить промокод и активировать его при бронировании номера на официальном сайте Baikal View.

В рамках программы лояльности клиентам Tele2 доступно более ста специальных предложений в разных категориях. Например, иркутяне могут оформить заказ со скидкой 15% в приложении «Лента онлайн» или получить выгодное предложение на индивидуальные уроки английского языка от Skillbox.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Мы учитываем интересы своих клиентов и предлагаем полезные решения в совершенно разных сферах: образовании, развлечении, финансовых сервисах. Для того, чтобы получать скидки и бонусы достаточно просто быть абонентом Tele2. В сентябре для любителей осенних путешествий мы добавили еще одно предложение. При размещении в отеле Baikal View на Ольхоне до середины октября каждый наш клиент получит приятную скидку».