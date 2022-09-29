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Министр энергетики России посетил ТЭЦ-10 в Ангарске

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и министр энергетики страны Николай Шульгинов обговорили ход модернизации предприятия и возможности подключения к тепловым сетям дополнительных потребителей.

«Сегодня в регионе работает министр энергетики страны Николай Шульгинов. Посетили ТЭЦ-10 в Ангарске. Крупнейшая ТЭЦ региона и один из основных теплоисточников города. Электрическая мощность – 1110 МВт. Обговорили ход модернизации предприятия и возможности подключения к тепловым сетям дополнительных потребителей», – пишет глава региона в Телеграм.

Кроме того, планируется обсудить вопросы теплоснабжения Байкальска, совершенствования территориальных электросетевых организаций и финансирования электроснабжения Восточного полигона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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