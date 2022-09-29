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Уголовное дело заведено в Ангарске по факту незаконного подключения к электросетям

Ущерб составил 2,5 млн рублей, рассказали SIA.RU в компании.

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Сотрудники ИЭСК обнаружили в Ангарском городском округе факт бездоговорного потребления энергии индивидуальным предпринимателем для своего фермерского хозяйства. Компания обратилась в полицию. В итоге было установлено, что предприниматель подключился к линии 10 кВ филиала ИЭСК «Центральные электрические сети» с помощью наброса, он использовал свою трансформаторную подстанцию. Совместно с правоохранительными органами энергетики осмотрели оборудование и ферму мужчины. В одной из построек были обнаружены признаки использования майнингового оборудования, а на территории обнаружен еще один трансформатор, который мог быть подключен ранее.

В ИЭСК заметили, что за 8 месяцев 2022 года ущерб компании от незаконных бездоговорных подключений составил более 20 млн рублей. Законодательством предусмотрена обязательная оплата потребленной без договора электроэнергии, а также административный штраф, как для физических, так и для должностных и юридических лиц.

Энергетики отмечают опасность незаконных подключений, которые могут привести к скачкам напряжения, перегрузкам в сетях и пожарам. О случаях незаконного потребления электроэнергии можно сообщать по телефону доверия ИЭСК 8 (3952) 792-480. Также информацию о хищениях можно направлять в аккаунты «Свет38».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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