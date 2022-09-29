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Чувашия столкнулась с проблемами при покупке экипировки для мобилизованных

В республике нет воинских подразделений, рассказал в эфире телеканала РБК глава региона Олег Николаев.

«Несомненно, эта проблема существует. Дефицит, который сейчас образовался в связи с резким возросшим спросом, он, скажем так, актуален для всех регионов. Но для нас это еще более усугубляется тем, что на территории Чувашской Республики отсутствуют воинские подразделения и нет специализированных магазинов – военторгов, поэтому мы, как правило, это закупаем в таких мегаполисах, как Москва и другие центры, где сконцентрированы воинские подразделения», – сказал Николаев.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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