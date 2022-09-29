Министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил предприятие En+ Group в Ангарске

29 сентября министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил входящую в En+ Group ТЭЦ-10 в Ангарске, одну из крупнейших тепловых станций в Иркутской области. Во время визита министр провел встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и главой энергетического бизнеса En+ Group Михаилом Хардиковым. Они обсудили необходимость разработки Энергетической стратегии региона, возможность газификации и роста инвестиций в энергетику.

Стороны обсудили актуальные вопросы модернизации теплового оборудования, результаты работы по подготовке к отопительному сезону, взаимодействие властей и энергетиков в контексте комплексного развития городов, проекты модернизации оборудования, использование инновационных и экологичных технологий в отрасли, совершенствование механизмов регулирования энергопотребления отдельными категориями граждан и организаций.

Николай Шульгинов, министр энергетики РФ, отметил, что в предстоящий период важно принимать дополнительные меры для снижения аварийности на предприятиях, а также обеспечения стабильной и бесперебойной деятельности на каждой станции.

«Кроме этого, следует учитывать перспективы развития конкретных территорий и возможности обеспечить их инфраструктурой. Энергетикам всегда нужно помогать», – считает Николай Шульгинов.

Помимо этого, министр энергетики вместе с руководителем энергетического бизнеса En+ Group Михаилом Хардиковым осмотрели ТЭЦ, посетили производственные площадки, пообщались с ее работниками, оценили текущие работы и порядок решения перспективных производственных задач.

Михаил Хардиков, глава энергетического бизнеса En+ Group:

– Сегодня мы обсудили с Министром вопросы газификации региона, учитывая стратегическую важность задачи, поддержка Министерства по данному вопросу у региона будет. Кроме этого, доложили статус готовности по нашим объектам, обратили внимание на рост нагрузки в ряде районах. Для нас очень важно, что министерство энергетики уделяет решению возникающих проблем очень серьезное внимание и намерено совместно работать над их устранением. Иркутская область – очень развитый в промышленном плане регион, поэтому следует вкладывать инвестиции в развитие, находить источники для тепловых и электрических сетей, повышать их надежность.

ТЭЦ-10 – одна из наиболее крупных тепловых электростанций En+ Group в Иркутской области. Она производит тепловую и электроэнергию для промышленных предприятий и населения Ангарска. Электрическая мощность – 1110 МВт. Станция входит в российскую группу En+ Group, основанную Олегом Дерипаской.