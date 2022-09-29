Пожар произошел в Усть-Илимске из-за загоревшегося зарядного устройства

Очаг пожара находился в одной из квартир пятиэтажки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области

Однокомнатная квартира была полностью закопчена. Ее собственник рассказал, что утром оставил на кровати пауэрбанк, включенный в сеть, и отлучился в ванную. Почувствовав запах гари, выглянул – матрас уже был в огне.

Мужчина набрал ведро воды и выплеснул на очаг пожара. Но провод заискрил, горение усилилось.

Поэтому он покинул квартиру, от соседей вызвал пожарных. Попытался вернуться обратно, чтобы все-таки потушить пожар, но не смог этого сделать. Помешали высокая температура и густая завеса плотного черного дыма.