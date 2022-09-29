Еще два железнодорожных состава с мобилизованных отправились на подготовку из Иркутской области

Проходить они ее будут около месяца в Новосибирском высшем военном командном училище, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

На месте они получат обмундирование, которое положено военнослужащему Российской армии. Кроме того, за счет бюджета Иркутской области для них будет приобретено дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию.

Все мобилизованные жители региона получат единовременные выплаты по 100 тысяч рублей. Средства будут перечислены в течении семи рабочих дней со дня направления граждан к месту прохождения военной службы.

К месту учебной подготовки мобилизованных отправляют железнодорожным транспортом. В поезд они получают сухие пайки и воду от своих муниципалитетов и правительства региона. Следующую группу отправят 29 сентября.