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Игорь Кобзев: Иркутская область готова стать пилотным регионом в разработке Энергетической стратегии

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сегодня, 29 сентября, провели в Иркутске рабочую встречу. В частности, обсудили вопрос целесообразности разработки региональной энергетической стратегии до 2036 года.

– Мы готовы стать пилотным регионом в подготовке такого документа. Для нас очень важно стратегическое направление в энергетике. В этом вопросе много интересантов со стороны бизнеса, и необходимо понимать, как в среднесрочной перспективе будет развиваться Иркутская агломерация и ряд других городов области, – сказал Игорь Кобзев.

Разработка региональной стратегии возможна в рамках выполнения научно-исследовательской работы (НИР). Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области осуществляет прием заявок для формирования НИР на 2023 год с 25 сентября по 15 октября этого года.

Николай Шульгинов сообщил, что по поручению Президента РФ Владимира Путина Правительство РФ работает над подготовкой Энергетической стратегии всей страны. Эту работу планируется завершить в середине следующего года.

– Думаю, что если мы начнем с разработки стратегического видения таких крупных регионов, как Иркутская область и Восточная Сибирь, то это поможет правильно определить приоритеты топливно-энергетического комплекса в целом по Российской Федерации, – подчеркнул Министр энергетики РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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