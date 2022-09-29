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В Иркутской области подписал указ о дополнительном снаряжении мобилизованных

Губернатор Игорь Кобзев подписал указ об обеспечении вещевым имуществом военнослужащих, призванных на службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ из Иркутской области. Напомним, что решение о выделении средств из областного бюджета на дополнительное снаряжение к общевойсковому обмундированию приняли на призывной комиссии 26 сентября.

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– Сегодня наши граждане отправились защищать Отечество. Мы должны оказать им всяческую поддержку. Им и семьям военнослужащих. С ребятами будем держать связь во время учебной подготовки. По моему поручению в Новосибирске уже работает представитель правительства, контролирует вопросы обустройства ребят, – рассказал Игорь Кобзев.

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на организацию обеспечения военнослужащих, определено министерство имущественных отношений региона. Вещевое имущество будет предоставляться на основании письменного заявления военнослужащего, указанного в списке, предоставленного военным комиссариатом Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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