Долги по кредитам спишут людям, которые стали инвалидами из-за спецоперации

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях изменения, в соответствии с которыми долги по кредитам будут списываться с лиц, которые стали инвалидами из-за спецоперации или погибли в ходе действий, сообщает пресс-служба Нижней палаты Федерального собрания.

Льготы распространяются и на мобилизованных, и на контрактников, и на добровольцев. Также люди – участники СВО – смогут оформить кредитные каникулы: для их получения можно заключить контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других служб.

Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории РФ, но задействованы в СВО. Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели.